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Noida News: यमुना सिटी में जले रावण के पुतले, गूंजे जय श्रीराम के जयकारे

Tue, 20 Oct 2026 08:02 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 08:02 PM IST
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Effigies of Ravana burnt in Yamuna City; chants of 'Jai Shri Ram' resound
यमुना सिटी/रबूपुरा। दशहरा पर्व पर जेवर, रबूपुरा, दनकौर और बिलासपुर समेत विभिन्न स्थानों पर रावण दहन किया गया। भगवान श्रीराम के जयकारों के बीच पुतले जलाए गए। लोगों ने एक-दूसरे को पर्व की शुभकामनाएं दीं। क्षेत्र की हाईराइज सोसाइटियों में भी रावण दहन देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे।
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जेवर के श्री दुर्गा मंदिर परिसर में 51 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया गया। तिर्थली गांव में करीब 30 फीट ऊंचे पुतले को जलाया गया। दोनों स्थानों पर बड़ी संख्या में लोग जुटे। पुतलों में आग लगते ही जय श्रीराम के जयकारे गूंज उठे।
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रबूपुरा में रामलीला के दौरान भगवान श्रीराम के हाथों रावण वध का मंचन किया गया। इसके बाद रावण के पुतले का दहन हुआ। दनकौर, बिलासपुर और यमुना सिटी की विभिन्न सोसाइटियों में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए। परिवारों ने बच्चों के साथ उत्सव में हिस्सा लिया।
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सभी स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस और प्रशासन की निगरानी में कार्यक्रम संपन्न हुए।
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