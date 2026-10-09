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समाज के विकास के लिए शिक्षा जरूरी : हरिश्चंद्र भाटी

Fri, 09 Oct 2026 07:36 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 07:36 PM IST
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Education is essential for the development
संवाद न्यूज एजेंसी
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दादरी। भारतीय गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिश्चंद्र भाटी ने कहा कि समाज के विकास के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना जरूरी है। बच्चों को शिक्षित करने से ही उनके लिए उच्च पदों तक पहुंचने के रास्ते खुलेंगे और समाज को नई दिशा मिलेगी। बेटियों की शिक्षा पर विशेष जोर देते हुए कहा कि प्रत्येक परिवार को बेटियों की पढ़ाई को प्राथमिकता देनी चाहिए।

शुक्रवार को अच्छेजा गांव में भारतीय गुर्जर महासभा की ओर से आयोजित अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि राजनीति में समाज की भागीदारी बढ़ाने के लिए संगठन का मजबूत होना जरूरी है। इसके लिए समाज के लोगों को एकजुट होकर काम करना होगा। युवाओं को सामाजिक कुरीतियों से दूर रखकर शिक्षा और रचनात्मक गतिविधियों के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है। उन्होंने 27 अक्टूबर को पटेल जयंती के अवसर पर दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित होने वाली गुर्जर स्वाभिमान रैली में समाज के लोगों से अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान किया। समारोह में जयसिंह प्रधान, होतेराम भगत, महावीर सिंह, ओमकार नागर, सरजीत नागर, राजवीर नागर, सुखवीर नागर, टीकम नागर, सतपाल प्रधान, हरेंद्र प्रधान, जसवीर नागर, देवेंद्र नागर, संजय नागर, जगमोहन नागर, सतीश प्रधान, वीरेंद्र प्रधान और जगत खारी ने भी अपने विचार रखे। इस अवसर पर केसर सिंह नागर को भारतीय गुर्जर महासभा का प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया।
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