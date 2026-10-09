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Noida News: धूल भरी हवाओं ने बदला मौसम का मिजाज

Fri, 09 Oct 2026 08:49 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 08:49 PM IST
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Dust-laden winds changed the weather.
नोएडा। सुबह से खिली तेज धूप दोपहर 3 बजे से हल्की पड़ने लगी थी और करीब 4 बजते ही तेज धूल भरी हवाएं चलने लगीं। ऐसे में मौसम में बदलाव हो गया और सुबह से हो रही गर्मी शाम होते ही हल्की ठंडक सी महसूस होने लगी। हालांकि नोएडा के तापमान में प्रदूषण में खास परिवर्तन नहीं दिखा। एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) येलो जोन में 181 रहा, लेकिन ग्रेटर नोएडा का एक्यूआई बढ़ने से एक्यूआई येलो जोन से ऑरेंज जोन में 231 पहुंच गया। ऐसे में यहां के लोगों को खराब हवा में सांस लेना भारी पड़ रहा है। वहीं, आईएमडी की रिपोर्ट के मुताबिक, 9 और 11 अक्तूबर को बारिश के आसार बने हुए हैं, ऐसे में शाम होते ही मौसम में बदलाव हो गया। ब्यूरो
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