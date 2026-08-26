Noida News: ऑनलाइन टास्क, फ्रेंचाइजी के नाम पर साइबर ठगों ने तीन लोगों से 16.79 लाख रुपये ठगे

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- व्हाट्स एप और बैंक खाते से छेड़छाड़ कर 6.24 लाख उड़ाए, ऑनलाइन टास्क के नाम पर महिला से 5.05 लाख की ठगीमाई सिटी रिपोर्टरनोएडा। साइबर ठग अलग-अलग तरीकों से लोगों को निशाना बना रहे हैं। सलारपुर निवासी पवित्र कुमार मिश्रा ने पुलिस से शिकायत की है कि उनका मोबाइल नंबर और इंडसइंड बैंक खाते से जुड़ा था। आरोप है कि साइबर ठगों ने उनके व्हाट्स एप और बैंक खाते से छेड़छाड़ कर 17 सितंबर 2025 को पांच लेनदेन किए। ठगों ने कुल 6.24 लाख रुपये निकाल लिए। ठगी की जानकारी होने के बाद 19 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी। साइबर क्राइम थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।वहीं ग्रेटर नोएडा वेस्ट निवासी अर्चना कुमारी को व्हाट्स एप के माध्यम से ऑनलाइन टास्क पूरा कर कमाई करने का झांसा दिया गया। आरोपियों ने 19 जून 2025 को उनसे संपर्क किया। शुरुआत में छोटे टास्क कराकर कुछ रकम वापस दी गई, जिससे महिला को आरोपियों पर भरोसा हो गया। इसके बाद टास्क पूरा करने, तकनीकी समस्या दूर करने और रकम निकालने के नाम पर अलग-अलग खातों और यूपीआई आईडी में रुपये जमा कराए गए। महिला ने 19 जून से 11 जुलाई 2025 के बीच कई लेनदेन में कुल 5.05 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद न रकम वापस मिली और न ही कथित कमाई का भुगतान किया गया।- व्हाट्सऐप पर अनजान व्यक्ति की ओर से भेजे गए लिंक या ऐप को डाउनलोड न करें।- ऑनलाइन टास्क या निवेश में पहले पैसे जमा करने की मांग हो तो सतर्क रहें।- किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेने से पहले उसकी आधिकारिक वेबसाइट और अधिकृत संपर्क माध्यम से जानकारी की पुष्टि करें।- बैंक, यूपीआई पिन, ओटीपी, कार्ड की जानकारी और पासवर्ड किसी से साझा न करें।