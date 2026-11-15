Noida News: युवक के साथ मारपीट कर किया घायल

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दादरी (संवाद)। बादलपुर कोतवाली क्षेत्र के दुजाना गांव रोड पर कार सवार तीन अज्ञात युवकों ने एक युवक के साथ मारपीट की। कोतवाली प्रभारी विजय गुप्ता ने बताया कि दुजाना गांव में सोनू शर्मा परिवार के साथ रहते हैं। 12 नवंबर को उनके भाई शिवकुमार पटवारी के बाग से अपने घर जा रहा था। रास्ते में एक काले रंग की कार खड़ी मिली। जिसमें तीन युवक बैठे थे। पास आते ही तीनों ने शिवकुमार को रोक लिया और मारपीट कर घायल कर दिया। शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। घायल के भाई ने तीन अज्ञात युवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।