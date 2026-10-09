Noida News: नवरात्र में मीट, मछली और अंडे की दुकान बंद कराने की मांग

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दादरी (संवाद)। भाजपा नेता एवं गोरक्षा हिंदू दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष वेद नागर के नेतृत्व में शुक्रवार को तहसील में उपजिलाधिकारी ज्ञापन देकर नवरात्रि में मीट, मछली, अंडे व अन्य मांसाहारी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई। वेद नागर ने उपजिलाधिकारी को सौंपें गए ज्ञापन में कहा कि नवरात्रि हिंदू धर्म का पवित्र एवं आस्था का पर्व है। इन दिनों बड़ी संख्या में सनातनी श्रद्धालु व्रत रखकर मां दुर्गा की पूजा-अर्चना करते हैं। श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं एवं आस्था को ध्यान में रखते हुए नवरात्रि के दौरान जनपद में मांसाहारी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाये।