फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   dsgdf

Noida News: रुपये के लेनदेन में दुकानदार पर चाकू से हमला करने वाला गिरफ्तार

Wed, 14 Oct 2026 09:08 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 09:08 PM IST
विज्ञापन
dsgdf
नोएडा। छिजारसी कॉलोनी में रुपये के लेनदेन को लेकर चाकू से हमला कर हत्या का प्रयास करने के आरोपी को सेक्टर-63 थाना पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक, छिजारसी कॉलोनी निवासी राहुल आयुर्वेदिक दवाओं की दुकान चलाता है। इसी कॉलोनी में कासगंज जिले के जासमई गांव निवासी रेहांशु सिंह भी रहता है। वह एक निजी कंपनी में सुरक्षाकर्मी के रूप में काम करता है। शुक्रवार की शाम रेहांशु दवा लेने के लिए राहुल की दुकान पर पहुंचा था। इसी दौरान दवा के भुगतान को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। आरोप है कि कुछ देर बाद वह घर से सब्जी काटने वाला चाकू लेकर वापस आया और राहुल पर हमला कर दिया। हमले में चाकू राहुल की गर्दन पर लग गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। थाना प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि बुधवार को आरोपी रेहांशु सिंह को थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed