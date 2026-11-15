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Noida News: साइबर टिप्स

Sun, 15 Nov 2026 09:59 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 09:59 PM IST
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अभय कुमार मिश्रा, एडीसीपी नोएडा
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सर्च इंजन पर फर्जी वेबसाइट और कस्टमर केयर नंबर से रहें सावधान
* किसी भी सेवा के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट खोलें और यूआरएल की जांच जरूर करें।

* गूगल सर्च में दिखने वाले स्पॉन्सर्ड लिंक और अनजान वेबसाइटों पर आंख बंद करके भरोसा न करें।

* सोशल मीडिया या अनजान वेबसाइट पर मिले कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करने से बचें।

* किसी के साथ भी ओटीपी, पासवर्ड, बैंक खाते या कार्ड की गोपनीय जानकारी साझा न करें।

* अनजान लिंक, विज्ञापन और संदिग्ध वेबसाइटों पर क्लिक करने से बचें।

* ऑनलाइन ठगी होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें।
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