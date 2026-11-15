Noida News: साइबर टिप्स

विज्ञापन



सर्च इंजन पर फर्जी वेबसाइट और कस्टमर केयर नंबर से रहें सावधान

* किसी भी सेवा के लिए हमेशा आधिकारिक वेबसाइट खोलें और यूआरएल की जांच जरूर करें।



* गूगल सर्च में दिखने वाले स्पॉन्सर्ड लिंक और अनजान वेबसाइटों पर आंख बंद करके भरोसा न करें।



* सोशल मीडिया या अनजान वेबसाइट पर मिले कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करने से बचें।



* किसी के साथ भी ओटीपी, पासवर्ड, बैंक खाते या कार्ड की गोपनीय जानकारी साझा न करें।



* अनजान लिंक, विज्ञापन और संदिग्ध वेबसाइटों पर क्लिक करने से बचें।



* ऑनलाइन ठगी होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें।

अभय कुमार मिश्रा, एडीसीपी नोएडा