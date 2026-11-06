Noida News: तीन साल की वारंटी को छह साल बताकर ग्राहकों को थमाए फर्जी सर्टिफिकेट

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीनोएडा। एक्सप्रेसवे थाना क्षेत्र के सेक्टर-135 स्थित बीएन कॉरपोरेट पार्क की स्मार्ट स्कूल लिमिटेड कंपनी के नाम पर फर्जी वारंटी सर्टिफिकेट जारी करने का मामला सामने आया है। कंपनी के लीगल ऑफिसर की शिकायत पर अदालत के आदेश के बाद पुलिस ने गुजरात की फर्म और उसके प्रोपराइटर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।कंपनी के लीगल ऑफिसर परवेज आलम के मुताबिक, स्मार्ट स्कूल लिमिटेड इंटरएक्टिव फ्लैट पैनल और शैक्षिक तकनीकी उपकरणों की आपूर्ति करती है। अहमदाबाद स्थित एसएनएल टेक्नो इंडिया से कंपनी उत्पाद खरीदती है। इन उत्पादों पर स्मार्ट स्कूल लिमिटेड की ओर से तीन साल की वारंटी दी जाती है। आरोप है कि चार अगस्त 2026 को कंपनी को कुछ ग्राहकों के ईमेल मिले। इनमें उत्पादों के छह साल की वारंटी वाले सर्टिफिकेट संलग्न थे। जांच में पता चला कि इन सर्टिफिकेट पर जतिंदर ढल्ल नाम के व्यक्ति के हस्ताक्षर थे। उसे कंपनी का सीटीओ बताया गया था। कंपनी ने जांच के बाद स्पष्ट किया कि जतिंदर ढल्ल नाम का कोई व्यक्ति न तो वहां कार्यरत है और न ही कभी सीटीओ रहा है।