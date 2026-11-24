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- सब रजिस्ट्रार कार्यालय के बाहर ऑटो की टक्कर से चार लोग चोटिल, प्राथमिकी दर्जसंवाद न्यूज एजेंसीनोएडा। सोमवार को शहर में हुए कई सड़क हादसों में एक महिला की मौत हो गई। इन दुर्घटनाओं में पांच अन्य लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस ने सभी मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक्सप्रेसवे थाना क्षेत्र में सेक्टर-168 फुट ओवरब्रिज के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से स्कूटी सवार खुशी भारद्वाज (24) की मौत हो गई। वह ग्रेटर नोएडा के ओमिक्रॉन से सेक्टर-125 काम पर जा रही थीं। उन्हें सेक्टर-128 स्थित मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी जान चली गई। पति अवनीश गोस्वामी की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज हुई है। नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर एक कार की टक्कर से बाइक सवार सचिन (32) गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे में टाटा टियागो ईवी कार शामिल थी, जिसके 6500 रुपये के तीन चालान लंबित हैं।