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- फेज-3 इंस्पेक्टर समेत पांच को अदालत ने तलब किया, मारपीट-चोरी का आरोप-16 दिसंबर को अदालत में पेश होने का आदेश, पुनरीक्षण कोर्ट ने परिवाद खारिज करने का आदेश पलटा थामाई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। अदालत ने फेज-3 कोतवाली के तत्कालीन इंस्पेक्टर समेत पांच लोगों को विचारण के लिए तलब किया है। यह मामला पूजा गुप्ता बनाम विजय कुमार आदि से जुड़ा है। आरोप लगाने वाली महिला एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में कंसल्टेंट हैं। अदालत ने निरीक्षक विजय कुमार, अनिल कुमार यादव, प्रीति पवार, राजेश और सौरभ को 16 दिसंबर 2026 को पेश होने का आदेश दिया है। पूजा गुप्ता ने परिवाद में बताया कि 12 मार्च 2023 की शाम आठ लोग उनके आवास पर पहुंचे। इनमें चार वर्दी और चार सादे कपड़ों में थे। सभी ने खुद को पुलिसकर्मी बताया और घरेलू सहायक कल्याण यादव से मारपीट की। घर का सामान भी फेंका जाने लगा और पुलकित नाम के युवक के बारे में पूछताछ की गई। जानकारी से इन्कार करने पर उनके साथ अभद्रता की गई। शोर सुनकर पहुंचे उमेश कुमार और राजकुमार के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ। विरोध करने पर मोबाइल छीन लिए गए और परिचित अभिषेक से मारपीट की गई।