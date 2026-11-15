Noida News: अमेरिका से 30 साल बाद लौटे वकील को 21 दिन डिजिटल अरेस्ट कर 3.80 करोड़ की ठगी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

- अमेरिका में जमा रिटायरमेंट की रकम भी क्रिप्टोकरेंसी में कराई ट्रांसफर- पहलगाम आतंकी हमले में नाम आने का डर दिखाकर वकील से 3.80 करोड़ ठगेसंवाद न्यूज एजेंसीनोएडा। पहलगाम आतंकी हमले में नाम आने और गिरफ्तारी का डर दिखाकर साइबर ठगों ने अमेरिका में 30 साल तक वकालत कर चुके 62 वर्षीय व्यक्ति को 21 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा। ठगों ने खुद को सीबीआई और एनआईए का अधिकारी बताकर उनका नाम पहलगाम आतंकी हमले से जोड़ दिया। दावा किया कि उनके नाम पर खुले बैंक खाते से आतंकियों को 53 करोड़ रुपये भेजे गए हैं और इसके बदले उन्हें 5 करोड़ रुपये का कमीशन मिला है।गिरफ्तारी और संपत्ति जब्त का डर दिखाकर आरोपियों ने उनसे 3.80 करोड़ रुपये ऐंठ लिए। ठगी का पता चलने पर पीड़ित ने नोएडा साइबर क्राइम थाने के साथ अमेरिका की जांच एजेंसी एफबीआई में भी शिकायत की है। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।पुलिस के मुताबिक, पीड़ित अमेरिका से लौटने के बाद सितंबर में गुरुग्राम में किराये के फ्लैट में रहने लगे थे। पिछले महीने वह सेक्टर-30 स्थित अपनी दिवंगत मां के मकान का नवीनीकरण कराने नोएडा आए थे। इसी दौरान 16 अक्टूबर को उनके पास फोन आया। कॉल करने वाले ने खुद को मुंबई के कोलाबा थाने का पुलिसकर्मी बताया और कहा कि पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े मामले में उनका आधार कार्ड सामने आया है। पीड़ित ने आरोपों से इनकार किया तो ठगों ने उनकी बात कथित साइबर पुलिस अधिकारी से कराई। उसने दावा किया कि उनके नाम से केनरा बैंक में खाता खोला गया है, जिससे आतंकियों को 53 करोड़ रुपये भेजे गए हैं। गिरफ्तारी का डर दिखाकर ठगों ने उन्हें अपने निर्देशों का पालन करने के लिए मजबूर किया। इसके बाद ह्वाट्सऐप पर कथित सीबीआई सहायक निदेशक के नाम से गोपनीयता समझौता भेजा गया।