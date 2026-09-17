Noida News: टेलीग्राम, व्हाट्सऐप और क्रिप्टो का जाल, नोएडा में तीन से 53.45 लाख ठगे

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- नोएडा-ग्रेनो में तीन लोगों से अलग-अलग तरीके से साइबर ठगी, टेलीग्राम और क्रिप्टो ट्रेडिंग के जरिए बनाया जालमाई सिटी रिपोर्टरनोएडा। साइबर ठग नए-नए तरीकों से लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में तीन लोगों से करीब 53.45 लाख रुपये की साइबर ठगी के मामले सामने आए हैं। इन मामलों में साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।ग्रेटर नोएडा निवासी 38 वर्षीय महिला ने शिकायत में बताया कि टेलीग्राम पर सीबीएफ सेंटर और वी वेक सनटेक नाम की आईडी के जरिये उनसे संपर्क किया गया। आरोपियों ने अधिक पैसा कमाने का भरोसा देकर निवेश के लिए तैयार किया। इसके बाद सात से 10 अगस्त 2026 के बीच अलग-अलग बैंक खातों में कई बार रकम जमा कराई गई। महिला ने कुल करीब 7.91 लाख रुपये ट्रांसफर किए। बाद में गतिविधियों पर संदेह होने पर उन्हें ठगी का अहसास हुआ।वहीं सेक्टर-22 निवासी एक शख्स के साथ क्रिप्टो ट्रेडिंग के नाम पर 25.54 लाख रुपये की ठगी हुई। शिकायत के मुताबिक, क्रिप्टो करेंसी में निवेश की जानकारी जुटाने के दौरान उनकी ऑनलाइन पहचान कृति जैन नाम की महिला से हुई। उसने खुद को इंदौर का निवासी बताया और ईटीएच में निवेश की जानकारी दी। इसके बाद व्हाट्सऐप के जरिये ट्रेडिंग लिंक भेजा गया। शुरुआत में प्रदीप से 10 हजार रुपये का ट्रेड कराया गया और उन्हें 11 हजार रुपये मिलने की बात बताई गई। शुरुआती मुनाफे के बाद वह आरोपियों के भरोसे में आ गए। इसके बाद उनसे अलग-अलग लेनदेन कराकर लाखों रुपये ट्रांसफर करा लिए गए।बाॅसके नाम पर कर ली ठगी :