Noida News: राष्ट्रीय कुन बोकाटोर प्रतियोगिता में चुनौती पेश करेंगे जिले के खिलाड़ी तनय

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फोटो-ग्रेटर नोएडा (संवाद)। गौतमबुद्ध नगर के उभरते खिलाड़ी छह वर्षीय तनय जोशी आगामी राष्ट्रीय कुन बोकाटोर चैंपियनशिप में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। उनका चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन के आधार पर हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर चयन होने से परिवार, अकादमी और क्षेत्र में खुशी का माहौल है।नोएडा के सेक्टर-50 स्थित रामाज्ञा स्कूल में 31 अक्तूबर को तीसरी राज्य स्तरीय कुन बोकाटोर चैंपियनशिप आयोजित की गई। इसमें प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में तनय जोशी ने बाल कैडेट वर्ग के 25 किग्रा भार वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने छह वर्ष की उम्र में यह उपलब्धि हासिल कर आगामी राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए क्वालीफाई किया।तनय ग्रेटर नोएडा के पवन फाइट क्लब में नियमित रूप से कुन बोकाटोर का अभ्यास करते हैं। जिला कुन बोकाटोर एसोसिएशन के संस्थापक एवं महासचिव जफर खान ने बताया कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने के आधार पर तनय का चयन राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए हुआ है। जनवरी 2027 में दिल्ली में राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित होगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि तनय वहां भी बेहतर प्रदर्शन कर जिले और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे।