Noida News: किसान गोष्ठी में जल प्रदूषण, धान एवं गेहूं रोगों पर चर्चा

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दादरी (संवाद)। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा किसानों की समस्याओं और कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों की संभावनाओं को समझने के लिए गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी ब्लॉक दादरी के रूपबास, आमका, वीरपुरा और बबावड गांव में किसान गोष्ठी एवं सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम जल प्रदूषण, धान एवं गेहूं रोगों तथा लावारिस पशुओं से फसलों को होने वाले नुकसान को प्रमुख समस्या के रूप में रखा गया। वैज्ञानिकों ने खेती का भ्रमण कर फसलों की स्थिति का जायजा लिया। पीआरए के दौरान सूअर पालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन जैसी कृषि संबद्ध गतिविधियों की संभावनाओं भी सामने आई हैं। कार्यक्रम में डॉ. सुप्रिया, डॉ. शुभा श्री साहू, सुकन्या बरुआ, सत्य प्रकाश, छोटेलाल मीणा, संजीव प्रेमी, डॉ. अंबा प्रकाश शर्मा आदि उपस्थित रहे।