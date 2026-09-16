Noida News: मानदेय न मिलने पर भड़के बिजलीकर्मी, हड़ताल की चेतावनी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

कर्मचारियों ने बताया कि संविदा कर्मी लगातार विभाग में सेवाएं दे रहे हैं। दिन हो या रात संविदा कर्मियों की टीम लगातार व्यवस्था बनाने में जुटी रहती है। लेकिन ठेकेदार द्वारा समय पर मानदेय न देने के कारण उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। कई बार ठेकेदार के साथ-साथ संबंधित अधिकारियों को इस समसया के बारे में बताया जा चुका है, लेकिन इसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है।संविदा कर्मियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्दी उनका बकाया मानदेय न मिला तो कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगे। वहीं जब अधिकारियों को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर कर्मचारियों से बात की और जल्दी ही भुगतान कराने का आश्वासन दिया। इस दौरान प्रमोद कुमार, नरेश सिंह, करन सिंह, अन्नू कुमार, यशपाल सिंह, श्यामवीर सिंह, नितिन कुमार, वसीम खान समेत बड़ी संख्या में संविदा कर्मी मौजूद रहे।