Noida News: घर में घुसकर नकदी व कीमती सामान चोरी
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 05:57 PM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 05:57 PM IST
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दादरी (संवाद)। दादरी कोतवाली क्षेत्र के आमका रोड स्थित बनारसी दास एन्क्लेव कॉलोनी के एक घर में चोरी हो गई। चोरी में 14 हजार की नकदी , मोबाइल फोन व कीमती सामान चोरी कर लिया गया । घटना की प्राथमिकी पीड़ित महिला ने अज्ञात चोरों के खिलाफ दर्ज कराई है। प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार मिश्रा ने बताया कि आमका रोड स्थित बनारसी एन्क्लेव कॉलोनी में सुरेखा शर्मा परिवार के साथ रहती हैं। 6 सितंबर की रात्रि वह घर पर सोए हुए थे। तभी चोर घर में घुस गए। 14 हजार की नकदी, मोबाइल फोन समेत कीमती सामान चोरी कर लिया गया। घटना की तहरीर पुलिस को दी गई। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
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