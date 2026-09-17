Noida News: कार की टक्कर से बाइक सवार घायल

विज्ञापन



यमुना एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पर बुधवार रात तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार संजीव कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। दनकौर कोतवाली पुलिस के अनुसार, रबूपुरा क्षेत्र के खेरली भाव गांव निवासी संजीव कुमार बाइक से एक निर्माणाधीन सोसाइटी की तरफ से अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान पीछे से आई कार ने बाइक में टक्कर मार दी। कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार का कहना है कि अभी लिखित तहरीर नहीं मिली है।