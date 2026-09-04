Noida News: ताला तोड़कर 10 हजार की नकदी व गहने चोरी

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दादरी (संवाद)। कोतवाली दादरी क्षेत्र के सेक्टर म्यू-2 में घर का ताला तोड़कर 10 हजार की नकदी , सोने चांदी के जेवरात चोरी कर लिए गए । घटना की प्राथमिकी कोतवाली में दर्ज कराई गई है । प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार मिश्रा ने बताया कि कोतवाली दादरी क्षेत्र के सेक्टर म्यू-2 में कुलदीप कुमार परिवार के साथ रहते हैं । वह 19 अगस्त को अपनी बेटी का इलाज कराने के लिए अस्पताल गए थे । जब वापस अपने घर पर आए तो घर का दरवाजा टूटा हुआ था । तथा घर में रखे 10 हजार की नकदी , सोने चांदी के जेवरात गायब मिले। घटना की प्राथमिकी कोतवाली में अज्ञात चोरों के खिलाफ दर्ज कराई गई है।

