Noida News: ट्रेन की चपेट में आने से शख्स की मौत
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 06:50 PM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 06:50 PM IST
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बिलासपुर (संवाद)। अजायबपुर स्टेशन के पास बृहस्पतिवार को ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की उम्र करीब 35 वर्ष बताई जा रही है। हालांकि मृतक खबर लिखे जाने तक पहचान नहीं हो सकी है। दनकौर रेलवे स्टेशन मास्टर के मुताबिक, घटना सुबह करीब 9:30 बजे की है। हादसे की सूचना मिलते ही दनकौर जीआरपी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस को मौके से क्षत-विक्षत अवस्था में शव मिला। पुलिस शव का पंचनामा भरकर शिनाख्त के प्रयास में जुटी है।
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