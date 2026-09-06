Noida News: काफिले के बीच सड़क पर आतिशबाजी, जाम में फंसे लोग
नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 08:52 PM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 08:52 PM IST
विज्ञापन
ग्रेटर नोएडा। ग्रेनो वेस्ट के सैनी चौराहे से भाजपा की संभावित प्रत्याशी कुशल सिंह के समर्थन में निकाले गए काफिले को लेकर रविवार को जाम की स्थिति बन गई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दर्जनों वाहनों का काफिला सड़क से गुजरता दिखाई दे रहा है। वीडियो में कुछ लोग वाहनों से बाहर निकलकर प्रचार करते नजर आ रहे हैं। वहीं, काफिले के दौरान सड़क पर आतिशबाजी किए जाने और स्वागत किए जाने का भी दावा किया जा रहा है। इस दौरान सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लगने से राहगीरों और स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ब्यूरो
विज्ञापन