Noida News: उधारी के चार लाख रुपये मांगने पर युवक से मारपीट का आरोप

विज्ञापन

दादरी (संवाद)। दादरी कोतवाली पुलिस ने अजायबपुर गांव के पास से एक नाइजीरियाई महिला समेत तीन विदेशियों को हिरासत में लिया है। उनके पास वैध वीजा नहीं मिला। महिला का वीजा 11 दिसंबर को समाप्त हो गया था, जिसके बाद तीनों अवैध रूप से भारत में रह रहे थे। प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार मिश्रा ने बताया कि हिरासत में लिए गए लोगों में रेघन अखेरी नामक महिला शामिल है। उसके साथ मैलेकी ओहाजिउहा और गोमेक्स नामक दो युवक भी हैं। वे मथुरापुर गांव में रहते थे। पुलिस ने दस्तावेज मांगने पर तीनों को हिरासत में लिया। तीनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और दूतावास को भी इसकी सूचना दी गई है।