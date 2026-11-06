Noida News: जमीन पर नहीं सुलझी बात तो टावर पर चढ़ गई पत्नी, पुलिस ने सकुशल उतरवाया

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- आधे घंटे की मशक्कत के बाद सुरक्षित उतारामाई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। सूरजपुर कोतवाली क्षेत्र में शुक्रवार को उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एवीजे हाइट्स सोसाइटी के पास एक महिला अचानक हाईटेंशन बिजली के टावर पर चढ़ गई। टावर से ही महिला ने पुलिस को फोन कर साफ कह दिया कि उसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वह अपनी जिंदगी खत्म कर लेगी। इसके बाद शुरू हुआ पुलिस का करीब आधे घंटे का रेस्क्यू और समझाने-बुझाने का सिलसिला। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद महिला को सकुशल नीचे उतार लिया गया।पुलिस के मुताबिक महिला की पहचान पुष्पा (35) के रूप में हुई है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि महिला का अपने पति के साथ विवाद चल रहा है। महिला के दो बच्चे है। उसका पति उससे अलग रहता है और दादरी में रह रहा है। महिला का कहना था कि उसकी समस्याओं का समाधान कराया जाए और उसके पति से बातचीत कराई जाए। इसी मांग को लेकर वह हाईटेंशन टावर पर चढ़ गई थी।महिला के टावर पर चढ़ने और आत्महत्या की चेतावनी देने की सूचना से पुलिस में भी हड़कंप मच गया। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर पहले महिला को शांत कराया और उसकी बात सुनी। इसके बाद उसे सुरक्षित नीचे उतारने में सफलता मिली। पुलिस ने महिला के पति को भी मौके पर बुलवाया है। उससे पूछताछ कर दोनों के बीच चल रहे विवाद की जानकारी जुटाई जा रही है। कोतवाली प्रभारी संजय सिंह का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है।