फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   dfsgfd

Noida News: लोगों को डराने के लिए रखता था चाकू, गिरफ्तार

Mon, 02 Nov 2026 07:22 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 07:22 PM IST
विज्ञापन
dfsgfd
नोएडा। सेक्टर-63 थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान रविवार तड़के एक युवक को अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक, रविवार तड़के करीब 3 बजे उनकी टीम क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इस दौरान बहलोलपुर अंडरपास की ओर जाते समय सेक्टर-63ए में गेट नंबर तीन के पास सर्विस रोड पर एक युवक खड़ा दिखाई दिया। पुलिस को देखकर वह छिपने लगा, लेकिन टीम ने उसे घेरकर पकड़ लिया। आरोपी की पहचान चोटपुर कॉलोनी निवासी सोनू चौहान (19) के रूप में हुई। तलाशी में उसके पास से अवैध चाकू बरामद हुआ। थाना प्रभारी सर्वेश चंद्र ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed