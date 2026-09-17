Noida News: गौड़ सिटी के पास नाले में मिला युवक का शव
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 08:33 PM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 08:33 PM IST
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ग्रेटर नोएडा। बिसरख कोतवाली क्षेत्र में बृहस्पतिवार दोपहर गौड़ सिटी के पास एक युवक का शव नाले में पड़ा मिला। कोतवाली प्रभारी रंजीत कुमार सिंह ने बताया कि गौड़ सिटी के पास एक नाला है। उसमें एक शव पड़ा होने की सूचना मिली। जिस पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकाला। शव की पहचान नहीं हो सकी है। मृतक की उम्र करीब 40 साल के आसपास हैं। आशंका है कि नाले में गिरने के बाद डूबने से मौत हुई है लेकिन पुलिस फिलहाल पहचान कराने का प्रयास कर रही है। ब्यूरो
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