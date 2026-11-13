Noida News: अवैध शराब के धंधे पर पुलिस का शिकंजा, 150 लीटर से ज्यादा शराब बरामद

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- ठेके बंद होने के बाद अवैध रूप से शराब बेचने का आरोप, प्राथमिकी दर्जसंवाद न्यूज एजेंसीनोएडा। पुलिस ने अवैध शराब की बिक्री और तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 10 से 12 नवंबर के बीच तीन दिनों में 18 अलग-अलग मामले दर्ज किए गए। इन कार्रवाइयों में पुलिस ने 150 लीटर से ज्यादा अवैध शराब बरामद की है।यह कार्रवाई थाना सेक्टर-24, फेज-वन, सेक्टर-58 और सेक्टर-113 समेत कई थाना क्षेत्रों में की गई। पुलिस के अनुसार, आरोपी ठेके बंद होने के बाद राहगीरों, कारखाने के मजदूरों और ऑटो चालकों को शराब बेचते थे। वे झुग्गी-बस्तियों में रहने वाले लोगों को भी निर्धारित कीमत से अधिक दाम पर शराब बेचते थे। पुलिस ने अलग-अलग स्थानों पर दबिश और जांच के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार किया। बरामद शराब में देसी और अंग्रेजी शराब दोनों शामिल हैं। सेक्टर-24 थाना क्षेत्र में मोरना, सेक्टर-53 बिजली घर तिराहा और अमोर सोसाइटी के पास कार्रवाई हुई। यहां से 30 से 40 टेट्रा पैक या पव्वों के साथ कई आरोपी पकड़े गए। फेज-1 थाना क्षेत्र में हरौला सब्जी मंडी, सेक्टर-6, सेक्टर-7, सेक्टर-10 और सेक्टर-14 में लोगों को पकड़ा गया। सेक्टर-14 में गंदे नाले की पटरी के पास से एक आरोपी से 102 पाउच बरामद हुए। प्रत्येक पाउच में 200 एमएल शराब थी, जिसकी कुल मात्रा 20.4 लीटर रही।