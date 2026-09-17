Noida News: चाइल्ड पीजीआई में एक दिन के नवजात की मौत, इलाज में लापरवाही का आरोप

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-परिजनों का आरोप बच्चे को अल्ट्रासाउंड के लिए भेजा गया था, लेकिन अल्ट्रासाउंड नहीं किया गयामाई सिटी रिपोर्टरनोएडा। सेक्टर 30 स्थित चाइल्ड पीजीआई में बृहस्पतिवार की दोपहर तीन बजे एक दिन के नवजात की मौत हो गई। जिला अस्पताल से रेफर होकर आए नवजात की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। 112 नंबर पर शिकायत करके पुलिस से शिकायत की। ऐसे में पुलिस भी मौके पर पहुंची और देर शाम तक मामला शांत हो सका।सेक्टर 8 निवासी राजा ने बताया कि 16 सितंबर, बुधवार की सुबह 8 बजे पत्नी महक ने सामान्य प्रसव से जिला अस्पताल में नवजात को जन्म दिया था। जन्म के तुरंत बाद ही डॉक्टर ने बच्चे के पेट फूलने की समस्या बताई और सेक्टर 30 स्थित चाइल्ड पीजीआई के लिए रेफर कर दिया। राजा ने बताया कि बुधवार की सुबह ही बच्चे को लेकर चाइल्ड पीजीआई आ गए थे और बच्चे को भर्ती कर लिया गया। जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने पेट फूलने की समस्या बताई थी और अल्ट्रासाउंड के लिए ही रेफर किया था। राजा का आरोप है कि 24 घंटे बाद भी डॉक्टरों ने बच्चे का अल्ट्रासाउंड नहीं किया। यही नहीं, परिजनों को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी ऐसे में बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद राजा को बच्चे को देखने की अनुमति मिली थी। राजा ने बताया कि दोपहर 3 बजे से पहले वह बच्चे को देखने गए थे इस समय हालत ठीक थी, लेकिन कुछ देर बाद ही बताया गया कि बच्चे की मौत हो गई है।