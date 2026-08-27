Noida News: रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर झमाझम बारिश, उमस भरी गर्मी से मिली बड़ी राहत

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-अधिकतम तापमान 30.3 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गयामाई सिटी रिपोर्टरनोएडा। रक्षाबंधन के पर्व से एक दिन पहले नोएडा वासियों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। सुबह से जारी भीषण तपिश और चिपचिपी गर्मी के बाद दोपहर को मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। घने काले बादलों के बीच दोपहर 3 बजे के बाद शहर के कई हिस्सों में तेज झमाझम बारिश हुई, ऐसे में पूरे शहर का मौसम सुहाना हो गया।बता दें कि बृहस्पतिवार को दिन की शुरुआत धूप और असहनीय उमस के साथ हुई थी। दिन चढ़ने के साथ ही उमस भी बढ़ती जा रही थी। त्योहार की खरीदारी के सिलसिले में बाजारों में निकले लोग पसीने से तरबतर हो रहे थे। पंखे और कूलर भी उमस के आगे बेअसर साबित हो रहे थे। दोपहर करीब 3 बजे के बाद आसमान में अचानक बादलों का घिरना शुरू हो गया। ठंडी हवाओं के साथ शुरू हुई तेज बारिश ने देखते ही देखते पूरे शहर को भिगो दिया। सेक्टर-18, अट्टा मार्केट, सेक्टर-62 और एक्सप्रेसवे सहित कई प्रमुख इलाकों में करीब एक घंटे तक झमाझम बारिश दर्ज की गई।