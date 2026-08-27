Noida News: कूड़ा प्रबंधन के लिए जागरूकता अभियान
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 09:27 PM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 09:27 PM IST
विज्ञापन
फोटो-
बिलासपुर (संवाद)।
नगर पंचायत अध्यक्ष लता संजय सिंह ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2026 के तहत लोगों को जागरूक किया। उन्होंने स्वच्छ वातावरण के लिए घरों से निकलने वाले कूड़े का सही तरीके से पृथक्करण बेहद जरूरी बताया। अध्यक्ष ने जानकारी दी कि नए नियमों के तहत चार अलग-अलग डस्टबिन के जरिए गीला, सूखा और हानिकारक कचरा अलग-अलग किया जाएगा। उन्होंने नागरिकों से आह्वान किया कि वे अपने घरों में कूड़े को अलग रखकर ही नगर पंचायत को सौंपें। इस दौरान नगर पंचायत के लिपिक श्रवण कुमार, सरजीत सिंह, रविंद्र सिंह सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।
विज्ञापन
बिलासपुर (संवाद)।
नगर पंचायत अध्यक्ष लता संजय सिंह ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2026 के तहत लोगों को जागरूक किया। उन्होंने स्वच्छ वातावरण के लिए घरों से निकलने वाले कूड़े का सही तरीके से पृथक्करण बेहद जरूरी बताया। अध्यक्ष ने जानकारी दी कि नए नियमों के तहत चार अलग-अलग डस्टबिन के जरिए गीला, सूखा और हानिकारक कचरा अलग-अलग किया जाएगा। उन्होंने नागरिकों से आह्वान किया कि वे अपने घरों में कूड़े को अलग रखकर ही नगर पंचायत को सौंपें। इस दौरान नगर पंचायत के लिपिक श्रवण कुमार, सरजीत सिंह, रविंद्र सिंह सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।