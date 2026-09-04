Noida News: दो पक्षों में हुई मारपीट, युवक घायल
नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 07:42 PM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 07:42 PM IST
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बिलासपुर (संवाद)। बिलासपुर कस्बे के मोहल्ला सिर्जेखानी में दो पक्ष के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई, इसमें एक युवक घायल हो गया है। घटना के बाद पीड़ित पक्ष ने 5 लोगों के खिलाफ नामजद शिकायत देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मुहल्ला निवासी राहुल ने बताया कि 4 दिन पहले उनकी मां का देहांत हो गया था। घर में शोक का माहौल है उसके बावजूद आरोपियों ने उनके घर पर हमला कर दिया। शिकायत के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
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