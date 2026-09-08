Noida News: हिंडन में डूबे युवक का चौथे दिन भी नहीं चला पता
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 09:28 PM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 09:28 PM IST
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ग्रेटर नोएडा। बिसरख कोतवाली क्षेत्र में युसुफपुर चक गांव के पास हिंडन नदी में नाव में रस्सी बांधने के दौरान डूबे युवक का चौथे दिन भी पता नहीं चला। एनडीआरएफ के साथ एसडीआर की टीम ने करीब 12 किमी के दायरे में स्टीमर की मदद से दोनों युवकों को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली।
बहलोलपुर और यूसुफपुर चक के बीच हिंडन नदी में शनिवार शाम नाव संचालन से जुड़े एक व्यक्ति ने बुलंदशहर निवासी शिव राजपूत को 500 रुपये का लालच देकर नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक रस्सी बांधने के लिए भेजा था। रस्सी बांधने के लिए शिव पानी में उतरा। इसी दौरान वह नदी के गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। उसे डूबता देखकर वहां मौजूद उसका दोस्त सौरव उसे बचाने के लिए पानी में उतर गया, लेकिन तेज बहाव और गहराई के कारण वह भी डूब गया। सोमवार को घटना स्थल से करीब 12 किलोमीटर दूर कुलेसरा पुल के नीचे हिंडन नदी में बुलंदशहर निवासी सौरव का शव पिलर से सटा हुआ मिला था। वहीं शिव का अबतक पता नहीं चला है।
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बहलोलपुर और यूसुफपुर चक के बीच हिंडन नदी में शनिवार शाम नाव संचालन से जुड़े एक व्यक्ति ने बुलंदशहर निवासी शिव राजपूत को 500 रुपये का लालच देकर नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक रस्सी बांधने के लिए भेजा था। रस्सी बांधने के लिए शिव पानी में उतरा। इसी दौरान वह नदी के गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। उसे डूबता देखकर वहां मौजूद उसका दोस्त सौरव उसे बचाने के लिए पानी में उतर गया, लेकिन तेज बहाव और गहराई के कारण वह भी डूब गया। सोमवार को घटना स्थल से करीब 12 किलोमीटर दूर कुलेसरा पुल के नीचे हिंडन नदी में बुलंदशहर निवासी सौरव का शव पिलर से सटा हुआ मिला था। वहीं शिव का अबतक पता नहीं चला है।
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