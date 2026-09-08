Noida News: दो बाइक चोर गिरफ्तार, चोरी की 13 बाइक बरामद

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दादरी (संवाद)। बादलपुर कोतवाली क्षेत्र के कोतवाली के समीप छह फ़ीसदी आवासीय प्लाटों के पास से दो बाइक चोरों को गिरफ्तार किया गया है । कोतवाली प्रभारी विजय गुप्ता ने बताया कि आरोपियों को गश्त के दाैरान पकड़ा गया है। आरोपियों की पहचान प्यावली गांव निवासी सैफ अली तथा नगर की नई आबादी निवासी शादाब के रूप में हुई है । पूछताछ करने पर दोनों ने बाइक चोरी करने का जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी शादाब कबाड़ खरीदने का काम करता है। जबकि सैफ अली मैकेनिक है। पुलिस ने आरोपियों की निशान देही से 13 बाइक एक स्कूटी दो चाकू बरामद किए हैं।