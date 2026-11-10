Noida News: ई-रिक्शा की टक्कर से घायल युवक ने तोड़ा दम

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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-65 में छह नवंबर की रात 39 वर्षीय गयाश अंसारी को एक ई-रिक्शा ने टक्कर मार दी। ई-रिक्शा तेज रफ्तार और लापरवाही से आ रहा था। हादसे में गयाश गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। सात नवंबर की शाम उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक बिहार के पूर्वी चंपारण के निवासी थे। उनके चचेरे भाई तवारक अंसारी की शिकायत पर फेज-तीन थाना पुलिस ने अज्ञात ई-रिक्शा चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस वाहन के नंबर के आधार पर चालक की पहचान करने में जुटी है।