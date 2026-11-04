फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   dfsg

फर्रुखाबाद::::: दंगल पार्क में पेड़ से फंदे पर लटका मिला युवक का शव

Wed, 04 Nov 2026 07:30 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 07:30 PM IST
विज्ञापन
dfsg
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

नोएडा। फेज-3 थाना क्षेत्र के गढ़ी गोलचक्कर के पास स्थित दंगल पार्क में बुधवार सुबह पेड़ से फंदे पर एक युवक का शव लटका मिला। मृतक की पहचान 23 वर्षीय प्रभाकर पुत्र रामकिशन लाल के रूप में हुई है। वह मूलरूप से फर्रुखाबाद का रहने वाला था और वर्तमान में गढ़ी चौखंडी की गली नंबर-9 में परिवार के साथ रहता था। प्रभाकर मजदूरी करके परिवार का भरण-पोषण करता था।

पुलिस के मुताबिक, बुधवार सुबह दंगल पार्क में एक व्यक्ति का शव पेड़ से लटका होने की सूचना मिली। सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए पार्क पहुंचे लोगों की नजर शव पर पड़ी तो उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही फेज-3 थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद मौके पर पहुंचे मृतक के पिता रामकिशन लाल ने शव की पहचान अपने बेटे प्रभाकर के रूप में की।
विज्ञापन


थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि प्रभाकर मानसिक तनाव से जूझ रहा था। इसी वजह से उसके आत्मघाती कदम उठाने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed