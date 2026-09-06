Noida News: बिना लाइसेंस के तंग गलियों की ऊंची इमारतों में धड़ल्ले से चल रहे पीजी

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नोएडा। गौतमबुद्ध नगर के गांवों में बिना नक्शा पास, मानकों के विरुद्ध खड़ीं बहु मंजिला इमारतों में के कमरों में पल रहे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं। दिल्ली हादसे के बाद नोएडा में चल रहे अवैध पीजी के नाकाफी इंतजाम के बीच लोगों में डर का माहौल है।