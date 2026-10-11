Noida News: फर्जी पते पर आधार कार्ड बनवाकर खुलवाएं बैंक खातों में आती थी ठगी की रकम

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

-बिसरख कोतवाली पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 20 फीसदी कमीशन पर चलता था खेल-बिसरख कोतवाली पुलिस ने पासबुक, चेकबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड बरामद कियामाई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। बिसरख कोतवाली पुलिस ने साइबर ठगी के एक संगठित नेटवर्क के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपी अपने और दूसरे लोगों के आधार कार्ड व पैन कार्ड से अलग-अलग बैंकों में खाते खुलवाते थे और उन्हें ठगी करने वाले मुख्य गिरोह तक पहुंचाते थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हाथरस निवासी प्रेम (21), आतिश (20) और कुणाल (19) के रूप में हुई। फिलहाल वह गाजियाबाद के लालकुआं क्षेत्र में रह रहे थे।आरोपियों के पास 29 पासबुक, 23 चेकबुक, दो डेबिट कार्ड, 14 आधार कार्ड, आठ पैन कार्ड, छह वीआई सिम कवर और दो जियो सिम के कवर, घटना में इस्तेमाल तीन मोबाइल, 530 रुपये नकद बरामद हुए है। आरोपी अधूरे और बदले हुए पते वाले आधार कार्ड के सहारे बैंक खाते खुलवाकर ठगी की रकम इधर से उधर करते थे। इन्हीं खातों में देश के अलग-अलग राज्यों के पीड़ितों से ठगा गया पैसा मंगवाया जाता था। आरोपियों के खिलाफ 30 से अधिक शिकायत देश के कई राज्यों में राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) पर शिकायतें दर्ज हैं। खातों में 1 करोड़ रुपये से अधिक की ट्रांजेक्शन मिली है। आरोपी एक साल से अधिक समय से ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे थे।पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली की भविष्य इंडिया टावर के बराबर निर्माणाधीन बिल्डिंग में तीन युवक बैठे हैं। वह बैंक खातों में आए रुपयों को आपस में बांटने की बातचीत कर रहे हैं। हाथ में बैंक से जुड़ी किताबें लिए हिसाब लगा रहे हैं। इसके बाद पुलिसकर्मी बिल्डिंग में एक अर्धनिर्मित कमरे के पास छिपकर पहुंचे। उन्होंने तीनों को दबोच लिया। आरोपियों ने बताया कि वह अलग-अलग मोबाइल नंबर और पहचान पत्रों से बैंकों में खाते खुलवाते हैं। इन्हीं खातों में लोगों से साइबर ठगी का पैसा मंगवाया जाता था। उस दिन वह अपने साथी अरुण कुमार निवासी हाथरस और नावेद से कमीशन लेने आए थे और उन्हीं का इंतजार कर रहे थे।