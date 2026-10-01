Noida News: दीवार तोड़कर 14 बकरा और चार बकरी चोरी

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दादरी (संवाद)। जारचा कोतवाली क्षेत्र के रसूलपुर गांव में दीवार तोड़कर 14 बकरा और चार बकरी चोरी कर लिए गए। रसूलपुर गांव में दिलशाद परिवार के साथ रहते हैं । दिलशाद के भाई सोनू ने बताया कि 26 सितंबर की रात्रि में दीवार तोड़कर चोर घुस गए, और घर पर उनके बंधें 14 बकरा और चार बकरी चोरी कर ली गई। पीड़ित ने डायल 112 पर घटना की सूचना पुलिस को दी गई । सूचना पाकर पुलिस पहुंच गई। पांच दिन से पीड़ित कार्रवाई कराने को लेकर पुलिस के चक्कर लगा रहे हैं। इस संबंध में जब प्रभारी निरीक्षक कैलाश नाथ से बात की गई तो बताया कि बकरी चोरी घटना के मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस चोरों की तलाश में लगी है।