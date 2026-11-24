- समय पर सॉफ्टवेयर विकसित नहीं करने और भुगतान लेने की शिकायत, न्यायालय के आदेश पर दर्ज हुई प्राथमिकीनोएडा। क्लाउड प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर विकसित करने के नाम पर करोड़ों रुपये का भुगतान लेने और सोर्स कोड नहीं सौंपने का आरोप लगाया गया है। उसे बाहरी प्लेटफॉर्म पर रखकर पहुंच से बाहर करने का भी आरोप लगा है। मामले में एनएमडीसी डेटा सेंटर प्राइवेट लिमिटेड की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। सेक्टर-58 थाना पुलिस ने सॉफ्टवेयर कंपनी, उसके सीईओ और उपाध्यक्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया है। तनुज गर्ग एनएमडीसी डेटा सेंटर प्राइवेट लिमिटेड (योटा ग्रुप) के अधिकृत प्रतिनिधि हैं। उनकी कंपनी का कार्यालय ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क-5 में है। तनुज ने पुलिस को शिकायत दी है।