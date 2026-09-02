Noida News: अखिलेश यादव ने हल्दौनी हत्याकांड पीड़ित परिवार को दी आर्थिक सहायता

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माई सिटी रिपोर्टर

ग्रेटर नोएडा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ग्रेटर नोएडा के हल्दौनी गांव में छह वर्षीय बच्ची के अपहरण और निर्मम हत्या के पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दी। उन्होंने दुख की इस घड़ी में समाजवादी पार्टी की ओर से संवेदना और सहयोग व्यक्त किया। 28 अगस्त 2026 को हल्दौनी गांव में छह साल की बच्ची का अपहरण कर रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। मामले का मुख्य आरोपी पुलिस मुठभेड़ में मारा जा चुका है। समाजवादी पार्टी नोएडा महानगर के नेताओं ने पीड़ित परिवार की स्थिति से अखिलेश यादव को अवगत कराया था। परिवार की पीड़ा और आर्थिक स्थिति को देखते हुए अखिलेश यादव ने आर्थिक सहायता दी। पीड़ित परिवार ने पार्टी अध्यक्ष का आभार व्यक्त किया। सपा के नोएडा महानगर अध्यक्ष डॉ. आश्रय गुप्ता ने कहा कि यह घटना अत्यंत दुखद और मानवता को शर्मसार करने वाली है।

-बुधवार को पार्टी के पदाधिकारियों ने हल्दौनी जाकर परिजनों से मुलाकात की