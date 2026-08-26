Noida News: श्रमिकों की मौत में अभी नहीं दर्ज हुई प्राथमिकी
नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 08:58 PM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 08:58 PM IST
विज्ञापन
रबूपुरा (संवाद)। कोतवाली क्षेत्र के गांव आंकलपुर में चालक की लापरवाही के कारण हुई दो श्रमिकों की मौत के मामले में अभी प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। मृतकों के परिवार की ओर से बुधवार देर रात तक दोनों के परिवार की ओर से कोई लिखित शिकायत पुलिस को नहीं मिली। वहीं पुलिस मौके से भागने वाले चालक की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। आंकलपुर गांव में मंगलवार बुलंदशहर के रामघाट से ईंटों की डिलीवरी देने जा रही ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक की लापरवाही के कारण पलट गई थी। इसमें ट्रॉली में सवार दो श्रमिकों की ईंट के नीचे दबने से मौत हो गई थी। थाना प्रभारी श्याम बाबू शुक्ला ने बताया कि अभी लिखित शिकायत नहीं मिली है।
विज्ञापन