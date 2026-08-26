Noida News: मेंटीनेंस टीम पर युवती से छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप

माई सिटी रिपोर्टरयमुना सिटी। गौड़ यमुना सिटी सोसाइटी के मेंटीनेंस स्टाफ पर एक युवती ने छेड़छाड़, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। युवती ने यह भी आरोप लगाया कि कर्मचारियों ने उसके बाल पकड़कर खींचे और उसके कपड़े फाड़ दिए। शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है और मामले की जांच शुरू कर दी है।युवती ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह अपने एक साथी के साथ किसी काम से सोसाइटी के मेंटेनेंस विभाग में गई थी। वहां पर उसकी मेंटीनेंस टीम के श्रीकांत शर्मा, श्रवण सिसौदिया और प्रदीप तोमर से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। जिसके बाद बाद तीनों ने अपने साथियों के साथ मिलकर युवती और उसके साथी पर हमला कर दिया और उनके साथ मारपीट की। वहीं, मेंटीनेंस टीम के श्रवण सिसौदिया और श्रीकांत शर्मा ने भी युवती और उसके साथी स्वयं पटेल पर मारपीट करने, दुष्कर्म के झूठे मुकदमे में फंसाने और धमकी देने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने दोनों पक्ष की शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। थाना प्रभारी श्याम बाबू शुक्ला ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।