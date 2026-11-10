Noida News: बैंक अधिकारी बनकर ठगी, तीन लोगों के खातों से 21.51 लाख रुपये निकाले

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- क्रेडिट कार्ड बनवाने का झांसा देकर 6.14 लाख निकाले, ऑनलाइन धमकी देकर भी ऐंठे आठ लाख रुपयेमाई सिटी रिपोर्टरनोएडा। साइबर ठगों ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में तीन लोगों से 21.51 लाख रुपये की ठगी की है। इन ठगों ने अलग-अलग तरीकों से पीड़ितों को अपना शिकार बनाया। सभी मामलों में साइबर क्राइम थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। एक मामले में बैंक अधिकारी बनकर क्रेडिट कार्ड जारी कराने का झांसा दिया गया। दूसरे मामले में ऑनलाइन धमकी देकर मोटी रकम वसूल ली गई। तीसरे मामले में भी ऑनलाइन धोखाधड़ी कर पीड़ित के सात लाख रुपये से अधिक हड़प लिए गए।ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक सोसाइटी निवासी शख्स को 31 अक्तूबर को फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को बैंक कर्मचारी बताकर क्रेडिट कार्ड बनवाने की पेशकश की। अवनीश ने मना किया तो आरोपी ने व्हाट्सएप वीडियो कॉल से आवेदन प्रक्रिया का भरोसा दिया। कुछ देर बाद उनके चार बैंक खातों से 6,14,345 रुपये निकल गए। पीड़ित ने साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई है।