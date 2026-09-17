Noida News: मोबाइल चोरों पर कसा शिकंजा, 9 गिरफ्तार और 68 फोन बरामद

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- सेक्टर-58, सेक्टर-63 और फेस-2 पुलिस ने 9 आरोपियों को पकड़ा- दो बाल अपचारी भी संरक्षण मेंचोरी की चार बाइक बरामदमाई सिटी रिपोर्टरनोएडा। कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस ने मोबाइल फोन चोरी और स्नैचिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बृहस्पतिवार को तीन थाना क्षेत्रों से 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं दो बाल अपचारियों को पुलिस संरक्षण में लिया गया। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी और स्नैचिंग के 68 मोबाइल फोन, चार बाइक, एक लैपटॉप, आठ हजार रुपये और एक खिलौना पिस्टल बरामद की है।तीन आरोपी गिरफ्तार, दो बाल अपचारी संरक्षण में :