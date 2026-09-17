Noida News: मोबाइल चोरों पर कसा शिकंजा, 9 गिरफ्तार और 68 फोन बरामद
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 07:26 PM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 07:26 PM IST
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तीन थाना क्षेत्रों में मोबाइल स्नैचिंग गिरोह पर कार्रवाई, 68 मोबाइल बरामद
- सेक्टर-58, सेक्टर-63 और फेस-2 पुलिस ने 9 आरोपियों को पकड़ा
- दो बाल अपचारी भी संरक्षण में
; चोरी की चार बाइक बरामद
माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस ने मोबाइल फोन चोरी और स्नैचिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बृहस्पतिवार को तीन थाना क्षेत्रों से 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं दो बाल अपचारियों को पुलिस संरक्षण में लिया गया। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी और स्नैचिंग के 68 मोबाइल फोन, चार बाइक, एक लैपटॉप, आठ हजार रुपये और एक खिलौना पिस्टल बरामद की है।
तीन आरोपी गिरफ्तार, दो बाल अपचारी संरक्षण में : कोतवाली सेक्टर-58 पुलिस ने मोबाइल फोन चोरी और स्नैचिंग करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दो बाल अपचारियों को भी पुलिस संरक्षण में लिया गया है। आरोपियों के कब्जे से 22 चोरी और स्नैचिंग के मोबाइल फोन, एक चोरी की बाइक बरामद की है। पुलिस ने मैनुअल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से 17 सितंबर को जुबलियेन्ट पार्क के पास से आरोपियों को पकड़ा है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अतुल गौतम, नितीश चौहान और रिशू पाण्डेय के रूप में हुई है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी बाल अपचारियों के साथ मिलकर नोएडा और दिल्ली-एनसीआर में मोबाइल फोन स्नैचिंग करते थे।
कोतवाली सेक्टर-63 में चार स्नैचर पकड़े
: कोतवाली सेक्टर-63 पुलिस ने मोबाइल फोन लूट और स्नैचिंग करने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 24 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, आठ हजार रुपये, एक अवैध चाकू, एक खिलौना पिस्टल और वारदात में इस्तेमाल दो बाइक बरामद हुई हैं। पुलिस ने 17 सितंबर को एफएनजी गोलचक्कर से बहलोलपुर अंडरपास की ओर जाने वाली सर्विस रोड से बदमाशों को पकड़ा है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गर्वित गोयल, अमन, रोहित कुमार और हर्ष कुमार के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, 16 सितंबर को एक व्यक्ति ने शिकायत दी थी कि अज्ञात लोगों ने उसका बैग छीन लिया। बैग में लैपटॉप, चार्जर, मोबाइल और पर्स था। खाते से 11,600 रुपये निकाले जाने की जानकारी भी शिकायत में दी गई थी। पुलिस ने जांच के दौरान आरोपियों को पकड़ा। पूछताछ में आरोपियों ने नोएडा और आसपास राह चलते लोगों से मोबाइल और अन्य सामान लूटने की बात बताई।
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दो मोबाइल स्नैचर गिरफ्तार, 22 फोन बरामद : कोतवाली फेज 2 पुलिस ने मोबाइल फोन स्नैचिंग करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से अलग-अलग कंपनियों के 22 मोबाइल फोन, बाइक बरामद हुई है। पुलिस ने 16 सितंबर को भंगेल की गंदे नाले वाली रोड पर चेकिंग के दौरान दोनों को पकड़ा। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान संतोष चौधरी और फारूख उर्फ सफीया के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, दोनों के पास से बरामद बाइक दिल्ली से चोरी की गई थी। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, आरोपी संतोष के खिलाफ चोरी, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस और आबकारी अधिनियम समेत कई मामले पहले से दर्ज हैं। फारूख के खिलाफ भी लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट और अन्य धाराओं में मुकदमे दर्ज होने की जानकारी पुलिस ने दी है।
मोबाइल स्नेचिंग करने वाले बदमाशों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में कमिश्नरेट के तीन थानों की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 68 मोबाइल बरामद किए गए हैं। -
राजीव नारायण मिश्र, अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था
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- सेक्टर-58, सेक्टर-63 और फेस-2 पुलिस ने 9 आरोपियों को पकड़ा
- दो बाल अपचारी भी संरक्षण में
माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पुलिस ने मोबाइल फोन चोरी और स्नैचिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बृहस्पतिवार को तीन थाना क्षेत्रों से 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं दो बाल अपचारियों को पुलिस संरक्षण में लिया गया। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी और स्नैचिंग के 68 मोबाइल फोन, चार बाइक, एक लैपटॉप, आठ हजार रुपये और एक खिलौना पिस्टल बरामद की है।
तीन आरोपी गिरफ्तार, दो बाल अपचारी संरक्षण में : कोतवाली सेक्टर-58 पुलिस ने मोबाइल फोन चोरी और स्नैचिंग करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दो बाल अपचारियों को भी पुलिस संरक्षण में लिया गया है। आरोपियों के कब्जे से 22 चोरी और स्नैचिंग के मोबाइल फोन, एक चोरी की बाइक बरामद की है। पुलिस ने मैनुअल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से 17 सितंबर को जुबलियेन्ट पार्क के पास से आरोपियों को पकड़ा है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अतुल गौतम, नितीश चौहान और रिशू पाण्डेय के रूप में हुई है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी बाल अपचारियों के साथ मिलकर नोएडा और दिल्ली-एनसीआर में मोबाइल फोन स्नैचिंग करते थे।
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कोतवाली सेक्टर-63 में चार स्नैचर पकड़े
: कोतवाली सेक्टर-63 पुलिस ने मोबाइल फोन लूट और स्नैचिंग करने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 24 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप, आठ हजार रुपये, एक अवैध चाकू, एक खिलौना पिस्टल और वारदात में इस्तेमाल दो बाइक बरामद हुई हैं। पुलिस ने 17 सितंबर को एफएनजी गोलचक्कर से बहलोलपुर अंडरपास की ओर जाने वाली सर्विस रोड से बदमाशों को पकड़ा है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गर्वित गोयल, अमन, रोहित कुमार और हर्ष कुमार के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, 16 सितंबर को एक व्यक्ति ने शिकायत दी थी कि अज्ञात लोगों ने उसका बैग छीन लिया। बैग में लैपटॉप, चार्जर, मोबाइल और पर्स था। खाते से 11,600 रुपये निकाले जाने की जानकारी भी शिकायत में दी गई थी। पुलिस ने जांच के दौरान आरोपियों को पकड़ा। पूछताछ में आरोपियों ने नोएडा और आसपास राह चलते लोगों से मोबाइल और अन्य सामान लूटने की बात बताई।
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दो मोबाइल स्नैचर गिरफ्तार, 22 फोन बरामद : कोतवाली फेज 2 पुलिस ने मोबाइल फोन स्नैचिंग करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से अलग-अलग कंपनियों के 22 मोबाइल फोन, बाइक बरामद हुई है। पुलिस ने 16 सितंबर को भंगेल की गंदे नाले वाली रोड पर चेकिंग के दौरान दोनों को पकड़ा। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान संतोष चौधरी और फारूख उर्फ सफीया के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, दोनों के पास से बरामद बाइक दिल्ली से चोरी की गई थी। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, आरोपी संतोष के खिलाफ चोरी, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस और आबकारी अधिनियम समेत कई मामले पहले से दर्ज हैं। फारूख के खिलाफ भी लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट और अन्य धाराओं में मुकदमे दर्ज होने की जानकारी पुलिस ने दी है।
मोबाइल स्नेचिंग करने वाले बदमाशों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में कमिश्नरेट के तीन थानों की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 68 मोबाइल बरामद किए गए हैं। -
राजीव नारायण मिश्र, अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था