Noida News: 10 लोगों से 70 लाख रुपये की साइबर ठगी

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-नॉलेज पार्क, बीटा-2 और ईकोटेक-1 कोतवाली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर शुरू की जांचमाई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। साइबर ठगों ने अलग-अलग तरीकों से 10 लोगों से साइबर ठगी कर ली। ठगी का शिकार लोगों की शिकायत पर नॉलेज पार्क, बीटा-2 और ईकोटेक-1 कोतवाली पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की हैं। सभी शिकायतें बृहस्पतीवार को दर्ज की गई हैं। पुलिस ने सभी मामलों में जांच अधिकारी नियुक्त कर साइबर हेल्प डेस्क की मदद से रकम की बरामदगी की कोशिशें शुरू कर दी हैं।