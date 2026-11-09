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Noida News: सड़क हादसे की शिकायत करने गए युवक को ही चौकी पर पुलिस ने पीटा

Mon, 09 Nov 2026 08:15 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 09 Nov 2026 08:15 PM IST
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माई सिटी रिपोर्टर
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ग्रेटर नोएडा। सड़क हादसे की शिकायत करने चौकी पहुंचे एक युवक से मारपीट और रुपये छीनने का मामला सामने आया है। सूरजपुर निवासी अखिलेश यादव ने ईकोटेक-3 कोतवाली क्षेत्र की डी-पार्क चौकी पर पुलिसकर्मियों पर यह आरोप लगाया है। अखिलेश यादव के अनुसार, छह नवंबर को परी चौक की तरफ जाते समय एक कार ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी थी। इस हादसे में उनके भाई का पैर टूट गया और उन्हें भी चोटें आईं। आरोप है कि जब वह घटना की शिकायत करने चौकी पहुंचे, तो वहां सादे कपड़ों में मौजूद पुलिस कर्मियों ने उनके साथ मारपीट की। अखिलेश कानून की पढ़ाई कर रहे हैं। इस मामले से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें डी-पार्क चौकी के पास तेज आवाज सुनाई दे रही है।

कोतवाली प्रभारी मुनेंद्र सिंह ने बताया कि सड़क दुर्घटना के संबंध में वादी की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस चौकी पर तैनात पुलिस कर्मियों पर लगे आरोपों की भी जांच की जा रही है। ब्यूरो
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