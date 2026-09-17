Noida News: बिलासपुर में 1.50 करोड़ रुपये के विकास कार्य शुरू

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नगर पंचायत बिलासपुर के विभिन्न वार्डों में 1.50 करोड़ रुपये की लागत से विकास कार्य कराए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर इन कार्यों का शुभारंभ किया गया। प्रस्तावित कार्यों में सीसी रोड, नाली निर्माण और अन्य जनसुविधाओं से जुड़े काम शामिल हैं। नगर पंचायत के अंतर्गत अलग-अलग वार्डों में जरूरत के अनुसार सीसी रोड और नालियों का निर्माण कराया जाएगा। शुभारंभ के अवसर पर जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह ने कहा कि क्षेत्र में सड़क, नाली, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल से जुड़े विकास कार्य कराए जा रहे हैं।