Noida News: तीन गांवों में होंगे विकास कार्य, बेटियों ने किया शुभारंभ
नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 09:45 PM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 09:45 PM IST
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यमुना सिटी। जेवर विधानसभा क्षेत्र के तीन गांवों में शुक्रवार को करोड़ो के विकास कार्यों का शुभारंभ किया गया। जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह की मौजूदगी में विकास कार्यों की शुरुआत की गई। इस मौके पर क्षेत्र के युवाओं और बेटियों ने फीता काटकर इन कार्यों की शुरुआत कराई। इसमें दस्तमपुर में 1.20 करोड़, मुढ़रह में 89 लाख और वीरमपुर में 1.85 करोड़ के कार्य होंगे। कार्यक्रम के दौरान विधायक ने कहा कि जेवर के प्रत्येक गांव का सर्वांगीण विकास सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को गुणवत्ता और समयबद्धता से कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। ब्यूरो
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