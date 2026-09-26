Noida News: शिक्षकों के लिए विकास सत्र आयोजित
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 08:49 PM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 08:49 PM IST
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दादरी। एनटीपीसी स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में शिक्षण स्टाफ के लिए शिक्षक विकास सत्र आयोजित किया गया। सत्र का संचालन शिक्षाविद् एवं शिक्षा सलाहकार डॉ. गुलाब सिंह शर्मा और क्रिएटनेट एजुकेशन के उत्सव कुमार ने किया। कार्यशाला का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ। सत्र में शिक्षा के उद्देश्य, विद्यालय की भूमिका और विद्यार्थियों के समग्र विकास पर चर्चा की गई। शिक्षकों के समूह बनाकर टीमवर्क, विचारों के आदान-प्रदान और सामूहिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां कराई गईं। समूहों को विद्यालय के लिए साझा दृष्टिकोण विकसित करने की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित किया गया। प्रधानाचार्या पूनम दुआ ने भविष्य में भी ऐसी कार्यशालाएं आयोजित करने का सुझाव दिया।
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