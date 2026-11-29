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यमुना सिटी (संवाद)।

रबूपुरा स्थित रामोत्सव क्रिकेट मैदान पर रविवार को वत्स ग्रुप की ओर से आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेला गया। इसमें डिजाइन वत्स ग्रुप ने सेल्स वत्स ग्रुप को 162 रन से हराकर खिताब अपने नाम किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए डिजाइन वत्स ग्रुप ने 15 ओवर में आठ विकेट खोकर 215 रन बनाए। जवाब में सेल्स वत्स ग्रुप की टीम 53 रन पर सिमट गई। शानदार प्रदर्शन के लिए ललित शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।



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