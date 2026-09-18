Noida News: डिप्टी सीएम ने सत्यवती मिश्रा को दी श्रद्धांजलि

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नोएडा। पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र की पत्नी सत्यवती मिश्रा के निधन पर शुक्रवार को उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत भाजपा के कई नेता उनके आवास पहुंचे। नेताओं ने सत्यवती मिश्रा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और कलराज मिश्र व शोकाकुल परिवार से मिलकर संवेदना व्यक्त की। इस दौरान धर्मपाल सिंह, सुरेश खन्ना, धर्मवीर प्रजापति, स्वतंत्र देव सिंह, महेश शर्मा समेत कई नेता मौजूद रहे। ब्यूरो

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